Завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн
Київський завод "Електронмаш" продали в рамках великої приватизації за 970 млн грн - у 14 разів вище стартової ціни
Про це йдеться у даних аукціону "Прозорро".
Участь в аукціоні брали 22 компанії. У третьому раунді торгів компанія "Лортен груп" запропонувала за завод 970 млн грн та 1 копійку. Її ставка виявилася на 1 копійку вищою за ставку іншої компанії, тому "Лортен груп" отримала право придбати завод.
За даними міністерства юстиції, розмір статутного капіталу компанії "Лортен груп", яка перемогла в аукціоні, становить 100 грн. Згідно з інформацією у реєстрі, керівником компанії є Олег Піченевський.
Довідка: Завод "Електронмаш" - підприємство машинобудівної корпорації "Електрон", яке заснували у квітні 2012 року. Воно спеціалізується на виробництві позашляхових повнопривідних спеціальних транспортних засобів - автомобілів багатофункціонального призначення для комунальних служб та автомобілів швидкої медичної допомоги.
- Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.
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