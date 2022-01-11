Оренда держмайна у 2021 році принесла бюджету рекордні 1,6 млрд грн
Оренда держмайна за результатами 2021 року принесла до скарбниці 1,62 млрд грн - це є рекордом з надходжень за всі роки незалежності України
Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.
"Перехід до прозорих аукціонів оренди та розкриття всієї інформації про доступні об'єкти на сайті www.orenda.gov.ua дозволилили суттєво підвищити ефективність використання державних активів та забезпечити рекордні надходження до держбюджету. Показник – 1,62 млрд грн – є абсолютним рекордом за 30 років", – заявив Сенниченко.
У 2021 році Фондом держмайна було укладено 4700 нових договорів оренди на загальну суму в 542,4 млн грн.
"У планах на 2022 рік передбачається повна автоматизація процесів оренди державного майна, що зробить процес ще зручнішим та дозволить повністю ліквідувати можливості для зловживань", - додали у ФДМ.
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