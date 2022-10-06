English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Держава зможе викуповувати системні банки за 1 гривню: ВРУ ухвалила закон

Держава зможе викуповувати системні банки за 1 гривню: ВРУ ухвалила закон

6 жовтня, 2022 четвер
17:02
Економіка Міністерство фінансів

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Під час засідання 6 жовтня парламент 254 голосами підтримав законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Відповідно до законопроєкту, Мінфін матиме  право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої РФ агресії проти України.

Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави. Продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення. 

Фонд не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії. Замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку). 

Відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Марія Захарова
5 жовтня, 2022 середа
МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України
Біла Церква
5 жовтня, 2022 середа
Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе, є постраждалий
Москва_Кремль
4 жовтня, 2022 вiвторок
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.18
    Купівля 40.18
    Продаж 41.05
  • EUR
    Купівля 39.08
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
17:28
OPINION
Ерік Найман
Триває неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти
17:27
Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб - ще один крок для спрощення комунікації бізнесу з державою
Іноземці можуть віддалено відкривати бізнес в Україні і платити тут податки: прийняли закон про е-резидентство
17:24
Porsche став найдорожчим автовиробником Європи
16:59
Нідерланди_ прапор
Суд Нідерландів ухвалив привести центри приймання шукачів притулку до стандартів ЄС, - Reuters
16:55
Оновлено
Кирило Шевченко
Верховна Рада звільнила голову НБУ Кирила Шевченка
16:51
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
У Празі почався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ, - журналіст Радіо Свобода Хотин
16:34
Ексклюзив
Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих
16:34
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко заборонив підвищення цін в Білорусі
16:17
Резніков: термін дії російського ядерного потенціалу завершився у 1997 році
16:10
Зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану
Пашинян і Алієв зустрілися вперше після відновлення карабаського конфлікту
16:00
Ізраїль
Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин
16:00
Ганна Маляр
Питали, як здатись у полон: росіяни понад 2 тис. разів подзвонили у проєкт "Хочу жити" у перші тижні його роботи
15:57
на фото: Еммануель Макрон
Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні, - BFMTV
15:44
Херсонська область
ЗСУ у жовтні звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів, - Генштаб
15:40
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
15:23
евакуація
Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового
15:23
ПВК
Був у Ізюмі, Сватовому та на Лиманщині. Білорусу, який найманцем воював на боці РФ, повідомили про підозру
15:18
Франція
Французам платитимуть €150 в місяць за приймання біженців з України
15:15
мобілізація рф
У тимчасово окупованому Севастополі РФ мобілізовує водіїв швидких і трактористів, - розвідка
15:06
На фото: Карл Лагерфельд та Джаред Лето
Джаред Лето зіграє Карла Лагерфельда у фільмі про відомого модельєра
15:02
США та Україна
США анонсували фінансову допомогу розміром 55 млн доларів для України для підготовки до зими
14:59
Наталка Діденко
Сонячна погода та ранкові тумани: синоптик Наталка Діденко про погоду 7 жовтня
14:47
Матвієнко
У Росії заходилися шукати "домовленості" і запросили парламент України на переговори
14:46
Ексклюзив
Боєць "Азова" Орест
У полоні залишаються понад 700 азовців, - начальник штабу полку "Азов"
14:45
санкції проти Росії
Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ: що в нього входить
14:38
Ексклюзив
Доля російських військ в Херсоні вирішена, - військовий експерт Притула
14:37
На фото: постер з лауреаткою Нобелівської премії з літератури
Розриває колективні обмеження особистої пам’яті: оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури
14:32
Розпочався продаж ексклюзивних браслетів в пам'ять про "Азовсталь", гроші підуть на потреби ЗСУ
"Символ незламності": гроші від продажу браслетів з останньої партії сталі заводу "Азовсталь" підуть на потреби ЗСУ
14:30
OPINION
Ігор Гулик
Росія справді без кордонів
14:30
Наталія Гуменюк
Гуменюк: в окупантів на Півдні немає чим стріляти, проблеми з логістикою
14:29
евакуація
Українці, які евакуювалися в безпечні місця мають перечекати зиму там, - Верещук
14:25
Алек Болдвін
"Ніхто не вищий за закон": стали відомі умови поновлення зйомок фільму Болдвіна
14:07
Маріуполь окупанти
У школі біля Маріуполя розмістили понад 200 росіян, дітей відправили на "дистанційку"
14:03
на фото: командири полку "Азов"
Медійність не допомагає. Начальник штабу "Азов" сказав, що робити родичам полонених
14:02
Ексклюзив
обмін полоненими
Другого Медведчука у нас немає, але є ідея набрати обмінний фонд для визволення наших полонених, - начальник штабу полку "Азов"
14:02
росія хакер
Стирає цифровий слід: РФ вигадала спосіб, як поширювати дезінформацію через телеграм, - дослідження Nisos
14:01
техніка
Лише за добу 4 танки, гаубиці, бронемашини та 12 окупантів. Морські піхотинці показали, як знищують ворога
13:51
діти
На Херсонщині окупанти пропонують "оздоровити" дітей у Криму, щоб взяти у заручники, - депутат облради
13:51
Окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район
Нікопольські підприємства працюють, попри обстріли, питання з евакуацією не стоїть, - обласна рада
13:45
На фто: актор Олександр Печериця
"Не вмів поводитися зі зброєю": українська зірка фільму "Гіркі жнива" Печериця розповів, як наважився піти в ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV