Держави ЄС окремо прийматимуть рішення щодо видачі віз росіянам, - Єврокомісія
В Єврокомісії заявили, що проблема видачі віз росіянам знаходиться в межах компетенції держав-членів, відмова чи ухвалення рішення про видачу віз громадянам Росії залишається на розсуд конкретної країни
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на слова представниці Єврокомісії Аніти Хіппер.
На запитання, чи підтримує Єврокомісія припинення видачі туристичних віз росіянам, вона відповіла так:
"Через незаконну, невиправдану агресію Росії проти України передусім Україна, але і держави-члени ЄС постали перед безпрецедентними викликами. Я не відповідатиму "так" чи "ні" на ваше запитання, оскільки ми вже розробили детальні рекомендації державам-членам щодо застосування рішення про часткове обмеження режиму візової лібералізації з Росією. Це в компетенції держави-члена - розглядати кожну заяву і відмовляти на підставі загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці".
Крім того, Хіппер нагадала про ще одну проблему у процесі видачі віз росіянам.
"Є ще один елемент, який слід взяти до уваги. Це той факт, що багато працівників консульств були вислані з Росії, що ще більше ускладнює процес обробки візових заявок для громадян РФ", - сказала представниця Єврокомісії.
Водночас за її словами, на рівні ЄС з державами-членами тривають дискусії з цього приводу.
Представниця Єврокомісії нагадала, що країни Євросоюзу повинні виконувати міжнародні зобов’язання і забезпечити, щоб завжди була категорія людей, яким візи видаються у будь-якому випадку: з гуманітарних причин, для членів родин громадян ЄС, для журналістів чи дисидентів.
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