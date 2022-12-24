Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні
Держави Європейського Союзу передали вже понад тисячу електричних генераторів, щоб забезпечити електроенергією будинки та лікарні України
Про це повідомляє єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.
"Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України", – зазначив він.
За словами Ленарчича, через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
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