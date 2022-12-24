Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні

Про це повідомляє єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

"Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України", – зазначив він.

За словами Ленарчича, через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

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