Про це повідомила пресслужба ДБР.

У розпорядженні слідства є перехоплення розмов Кулініча та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. З них стало відомо, що Кулініча завербувала ФСБ, він отримав оперативний псевдонім "Котигорошко". Йому повідомили про підозру у ще кількох провадженнях:

у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);

у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та інші.

"Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним фсб "політичним офісом" і виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради", - йдеться у повідомленні ДБР.

Також слідство встановило, що Кулініч знав про плани РФ щодо вторгнення до Криму та на материкову Україну, але приховував це від керівництва РФ і суспільства.

Нині Кулініч перебуває під вартою.