Держбюро розслідувань знайшло нові докази співпраці ексначальника ГУ СБУ в Криму Кулініча з ФСБ
ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Справу скерують до суду
Про це повідомила пресслужба ДБР.
У розпорядженні слідства є перехоплення розмов Кулініча та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. З них стало відомо, що Кулініча завербувала ФСБ, він отримав оперативний псевдонім "Котигорошко". Йому повідомили про підозру у ще кількох провадженнях:
- у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);
- у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);
- у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та інші.
"Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним фсб "політичним офісом" і виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради", - йдеться у повідомленні ДБР.
Також слідство встановило, що Кулініч знав про плани РФ щодо вторгнення до Криму та на материкову Україну, але приховував це від керівництва РФ і суспільства.
Нині Кулініч перебуває під вартою.
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