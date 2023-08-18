Про це на пресбрифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.

"Українці відзначають 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу. Це також другий День незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії Росії. Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України", – заявив Пател.

Окрім цього, за словами заступника речника Державного департаменту, США підтримують зусилля на досягнення "справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною".

Водночас Ведант Пател ще раз наголосив, що США і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".

Зокрема під час брифінгу Держдепу 16 серпня Сполучені Штати засудили атаки Росії на українську зернову інфраструктуру, які зараз тривають, та закликали Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Відповідаючи на запитання про те, що російські сили двічі атакували Одеську область ударними дронами Shahed в ніч проти 16 серпня, Пател назвав ці дії "ескалацією".