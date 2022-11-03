Держдеп США схвалив продаж Фінляндії ракет на $500 млн

Про це йдеться на порталі Міноборони США.

"Ймовірний продаж буде відповідати цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборону перевіреного партнера, який відіграє важливу роль у підтримці стабільності в Європі. Для інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії розвивати та підтримувати потужний потенціал самооборони", - зазначають у відомстві.

Відомо, що уряд Фінляндії звернувся до США з проханням придбати ракетних блоків на 535 мільйонів доларів.

У Пентагоні зазначили, що влада Фінляндії використає ці ракети для збільшення своїх національних запасів, зміцнення наземної та повітряної оборони на північному фланзі Європи.

"Нарощування національних запасів відіграє важливу роль для оборони Фінляндії та стримування через ситуацію, що погіршується у сфері безпеки в Європі", - пояснюється в заяві.

27 жовтня ЗМІ повідомили, що після вступу Фінляндії у НАТО на її території можуть з'явитись бази Альянсу та ядерна зброя. Можливість занесення ядерної зброї на територію Фінляндії має важливе значення, оскільки стримування Альянсом Росії спирається на ядерну зброю США та Великої Британії.

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