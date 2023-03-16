Про це йдеться у заяві держдепу США.

"Недотримання Росією умов Договору про стратегічні наступальні озброєння і її заява про призупинення в ньому участі є невдалим та безвідповідальним кроком, а ще юридично недійсним. У результаті Росія все одно зв'язана своїми обов'язками по договору. США готові до конструктивної співпраці", - заявили у держдепі.

У відомстві зазначили, що ухилення Росії від виконання умов угоди очевидне: Москва усіляко уникає проведення перевірок та інспекцій, котрі дозволяють контролювати світову ядерну стабільність. Окрім того, російська сторона відмовляється від зустрічей із американськими фахівцями та ігнорує прохання надати інформацію щодо стану її ядерних сил.

Такі кроки можуть загрожувати не лише існуванню самого Договору, а і світовій безпеці, вважають у США. До того ж звинувачення Росії у недотриманні зобов'язань Сполученими Штатами "є спробою відволікти увагу від власних дій".

Зазначається, що російські інспектори мають необхідні візи, російські літаки, визначені договором, мають придатні повітряні маршрути для транспортування інспекторів до Сполучених Штатів, інспектори також можуть використовувати комерційні авіаперевезення, щоб дістатися до території США, і немає жодних санкцій, які б заважали Росії повною мірою здійснювати свої права на перевірку.

"Ми готові до взаємодії - це елемент ядерної стабільності. Жодних правових підстав для призупинення дії договору немає," - заявили у США.

Довідково. Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) - це угода між США та Росією про взаємне скорочення і обмеження ядерних озброєнь.