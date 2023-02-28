Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що згідно з документом, закон набирає чинності з дня офіційного опублікування, а рішення про поновлення участі Росії у договорі може ухвалити тільки президент.

Довідково. Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) - це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією. Цей договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, балістичних ракет підводних човнів, важких бомбардувальників і міжконтинентальних балістичних ракет.