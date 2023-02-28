Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння
У вівторок, 28 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про стратегічні озброєння
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що згідно з документом, закон набирає чинності з дня офіційного опублікування, а рішення про поновлення участі Росії у договорі може ухвалити тільки президент.
Довідково. Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) - це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією. Цей договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, балістичних ракет підводних човнів, важких бомбардувальників і міжконтинентальних балістичних ракет.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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