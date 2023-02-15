Держдепартамент США підтвердив підготовку допомоги Україні на $9,9 млрд
США планують найближчими місяцями виділити Україні пакет допомоги у $9,9 млрд
Про це заявила голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд, передає РБК-Україна.
"США надали $13 млрд бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати $9,9 млрд", - сказала Ренд.
Чиновниця Держдепартаменту також зазначила, що США готові й надалі співпрацювати з урядом України та за потреби надавати додаткову бюджетну підтримку.
Раніше видання Sky News повідомило з посиланням на американських чиновників, що США готують пакет допомоги на $10 млрд для підтримки уряду України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.
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