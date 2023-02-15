Про це заявила голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд, передає РБК-Україна.

"США надали $13 млрд бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати $9,9 млрд", - сказала Ренд.

Чиновниця Держдепартаменту також зазначила, що США готові й надалі співпрацювати з урядом України та за потреби надавати додаткову бюджетну підтримку.

Раніше видання Sky News повідомило з посиланням на американських чиновників, що США готують пакет допомоги на $10 млрд для підтримки уряду України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.