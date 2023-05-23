Держдума РФ проголосувала за заборону для польських фур пересуватися Росією

Про це пишуть російські ЗМІ.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін написав у своєму телеграм-каналі, що депутати одноголосно ухвалили рішення про те, що фурам із Польщі потрібно заборонити проїжджати територією Росії. Крім того, для них потрібно встановити вартість палива на рівні цін Євросоюзу та заборонити заправлятися за російськими цінами, вважають депутати.

"Керівництво Польщі має відповісти за знесення пам'ятників нашим солдатам і офіцерам, за русофобську політику, розпочавши з пояснення своїх дій для понад 20 тисяч водіїв, які через їхні вчинки втратять роботу, а близько 2 тисяч польських транспортних компаній збанкрутують", - вважає Володін.