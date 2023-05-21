Про це він написав у Telegram.

Політик заявив, що третина польських територій являють собою райони з розвиненою інфраструктурою, промисловими підприємствами, а також багаті на природні ресурси. За його словами, ці території увійшли до складу Польщі нібито завдяки РФ.

Також Володін сказав, що після Другої світової війни радянський народ "витратив на відновлення та розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів".

Він додав, що нібито Польща існує тільки завдяки Росії. Володін дорікнув полякам за знесення пам'ятників радянським солдатам, закриття російських шкіл та нібито "крадіжку майна РФ".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - вважає він.

Спікер держдуми РФ запропонував заборонити проїзд польських фур російською територією.