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Польща "має повернути набуті території після Другої світової та повернути РФ гроші за відновлення", - спікер держдуми Володін

21 травня, 2023 неділя
13:13
Світ В'ячеслав Володін

Очільник державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Польща нібито має розрахуватися за те, що радянська армія звільнила її від німецьких окупантів

Про це він написав у Telegram.

Політик заявив, що третина польських територій являють собою райони з розвиненою інфраструктурою, промисловими підприємствами, а також багаті на природні ресурси. За його словами, ці території увійшли до складу Польщі нібито завдяки РФ.

Також Володін сказав, що після Другої світової війни радянський народ "витратив на відновлення та розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів".

Він додав, що нібито Польща існує тільки завдяки Росії. Володін дорікнув полякам за знесення пам'ятників радянським солдатам, закриття російських шкіл та нібито "крадіжку майна РФ".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - вважає він.

 Спікер держдуми РФ запропонував заборонити проїзд польських фур російською територією.

  • Влада Республіки Польща заарештувала банківські рахунки російського посольства та вилучила кошти, які на них перебували.
  • У суботу, 29 квітня 2023 року, влада столиці Польщі повернула собі будівлю по вулиці Келецька, 45 у Варшаві, яку посольство Росії зайняло - на думку польської держави - незаконно. У ньому щоденно діяла російська середня школа, де навчалися діти дипломатів і військових.
  • Згодом прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща планує й надалі повертати будинки посольства Росії на території країни під свій контроль.
Росія
Польща
Держдума РФ
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