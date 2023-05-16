У Польщі заявили, що продовжать вилучення будівель у посольства Росії
Польща планує й надалі повертати будинки посольства Росії на території країни під свій контроль
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає на Dziennik.pl.
Прем'єр відповів, чи може Польща відкликати з Росії свого посла.
"Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", - зазначив Моравецький.
Він нагадав, що нещодавно одну з будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави.
"І ми працюватимемо далі", - додав він.
- Перед цим, нагадаємо, влада Республіки Польща заарештувала банківські рахунки російського посольства та вилучила кошти, які на них перебували.
-
У суботу, 29 квітня 2023 року, влада столиці Польщі повернула собі будівлю по вулиці Келецька, 45 у Варшаві, яку посольство Росії зайняло - на думку польської держави - незаконно. У ньому щоденно діяла російська середня школа, де навчалися діти дипломатів і військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе