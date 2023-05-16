У Польщі заявили, що продовжать вилучення будівель у посольства Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає на Dziennik.pl.

Прем'єр відповів, чи може Польща відкликати з Росії свого посла.

"Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", - зазначив Моравецький.

Він нагадав, що нещодавно одну з будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави.

"І ми працюватимемо далі", - додав він.