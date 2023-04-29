Дії судового виконавця здійснювалися на вимогу міста, подану за погодженням з Міністерством закордонних справ, передає польський новинний канал TVN24.

На місці також була присутня поліція.

Після 14:00 приїхала вантажівка з посольства, до якої поклали шкільне майно та навчальне приладдя.

Примусове виселення "пройшло гладо", зазначається у повідомленні.

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Як зазначив при цьому речник польського МЗСУ Лукаш Ясіна, приміщення російської школи не мало дипломатичного статусу.

"Це просто повернення майна Держказначейства, яке не має жодного відношення до Віденської конвенції. Сьогодні судовою службою проводиться виконання", - сказав він.

"На нашу думку, підтверджену судом, це майно належить польській державі та займалося Росією незаконно", - цитує Ясіну польське новинне радіо RMF24.