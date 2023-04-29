У Варшаві поліція виселяє школу при посольстві РФ, - росЗМІ
У Польщі представники мерії Варшави разом із поліцією прибули до школи при посольстві РФ і заблокували вхід до неї
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначають, що польські служби почали виламувати двері до школи після того, як їм відмовилися відкривати двері. Вони зламали хвіртку і ланцюгом із замком заблокували ворота. За даними пропагандистських ЗМІ це зроблено для того, щоб зі школи було неможливо вивезти майно.
Згодом влада Польщі дала працівникам школи при посольстві РФ час до 19:00, щоб покинути приміщення.
За словами російського посла Сергія Андреєва. польська влада порушила Віденську конвенцію. Москва своєю чергою висловить протест у зв'язку з захопленням школи при посольстві РФ. Андреєв зазначив, що Росія відповість на дії влади та поліції Польщі, і наголосив, що школа продовжить свою роботу в іншому приміщення дипмісії, щоб дати дітям можливість нормально завершити навчальний рік.
- 24 квітня в Росії заявили, що польська авіакомпанія LOT Airlines відмовила тенісистці Віталії Дяченко у вильоті на турнір до Корсики через російський паспорт, у Держдумі РФ відреагували.
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