В РФ заявили, що польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку

Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на пост спортсменки в Instagram.

Вона зазначила, що мала листи від міжнародних тенісних асоціацій та від батька, який нібито народився в Україні та працює в ООН, проте навіть це не допомогло росіянці.

"У мене були всі листи підтримки від Жіночої тенісної асоціації, Міжнародної тенісної федерації, але в сучасному світі це нічого не означає у реальності. Крім того, у мене були листи підтримки від мого тата, який народився в Україні та працює в ООН. У цьому листі говорилося, що я його дочка (оскільки політика цієї авіакомпанії дозволяє літати членам сім'ї людей, які перебувають у місії та мають дипломатичний паспорт), але, схоже, і це правило перестало поширюватися на мене", - пише Дяченко.

Вона заявила, що у результаті перебувала в аеропорту Каїра 18 годин, де "спала на лавках, не маючи їжі та можливості покинути аеропорт".

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев прокоментував для ЗМІ цю ситуацію та зазначив, що необхідно подавати до суду на авіакомпанію через дискримінацію за національною ознакою.

"Думаю, що треба подавати до суду за дискримінацію за національною ознакою. Стосовно авіакомпанії слід вживати серйозних заходів. І треба вимагати компенсації. Це не можна залишати поза увагою. До того ж нашим колегам з Мінспорту, з МЗС треба включити всілякі заходи захисту наших громадян. Не зважаючи на те, хто це: спортсмен, агроном, лікар. У жодній країні світу ніхто не має права вживати незаконних заходів щодо громадян іншої країни", - сказав він.