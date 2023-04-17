Голову російського Татарстану не випустили з літака в Кишиневі і оголосили небажаною особою
Голову російського Татарстану Рустама Мініханова, який приїхав до Молдови на дипломатичний конгрес, не випустили з літака у Кишиневі та оголосили небажаною особою
Він оприлюднив відповідне відео.
"На жаль, молдавська влада вирішила, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати країну", - розповів він.
Мініханов прибув до молдавського регіону Гагаузія на міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023", проте його навіть не випустили з літака. Наразі літак повертається назад до Росії.
- Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що Росія та Іран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників. Розташовуватиметься він у Татарстані.
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