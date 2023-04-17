Він оприлюднив відповідне відео.

"На жаль, молдавська влада вирішила, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати країну", - розповів він.

Мініханов прибув до молдавського регіону Гагаузія на міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023", проте його навіть не випустили з літака. Наразі літак повертається назад до Росії.