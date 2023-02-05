Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що Москва і Тегеран планують збудувати завод в Росії, який міг би виготовляти щонайменше 6 тис. іранських безпілотників. Видання підкреслює, що це є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами.

За словами офіційних осіб, у рамках формування військового альянсу високопоставлена іранська делегація прилетіла до Росії на початку січня, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу та узгодити деталі, щоб запустити проєкт.

Відомо, що представники Москви й Тегерана оглянули порожній майданчик у місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан. Там планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

Посадовці заявили, що обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові виклики для української ППО.