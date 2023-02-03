Мінфін США запровадив санкції проти керівництва іранської компанії - виробника безпілотників
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України
Про це повідомило видання CNN.
Стало відомо, що компанія-виробник Paravar Pars, вже перебувала під санкціями в США і Європейському Союзі за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Зазначається, що в п'ятницю, 3 лютого, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ради директорів компанії.
Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN, "нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій", але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), "зараз здійснює міжнародний рейс", згідно з повідомленням Мінфіну. У відомстві зокрема зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).
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"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У ширшому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.
- 29 січня міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства.
- Речник повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вибухи в Ірані можна назвати наслідками його політики.
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