"Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики": Ігнат прокоментував вибухи в Ірані
Вибухи в Ірані, що сталися на об’єктах у ніч проти 29 січня, можна назвати наслідками його політики
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи ситуацію в Ірані.
"Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони по-іншому будуть спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини. Ми знаємо, що Росія хоче отримати від них зброю, яка у неї в дефіциті – це балістичні ракети, ударні безпілотники. Іран теж зрозуміло чого хоче від Росії. Плюс Росія вже обіцяла їм літаки. Іран теж має ворогів у регіоні. Будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - сказав він.
- Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс 26 січня прибув до Тель-Авіва, це відбулося на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною
- У ніч з 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану: звуки вибухів чули поблизу декількох підприємств.
- 29 січня Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства.
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