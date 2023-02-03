Кулеба сказав, чи може Україна розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який постачає Росії дрони-камікадзе Shahed-136
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
"Я вніс таку пропозицію на розгляд президента, це питання є абсолютно відкритим. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент у залежності від подальшої поведінки Ірану", - заявив Кулеба.
При цьому він знову наголосив, що Україна не атакувала іранські військові заводи.
"Я не знаю, хто бив по об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Ми Ірану нічого злого історично не зробили", - підкреслив міністр.
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