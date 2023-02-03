Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Я вніс таку пропозицію на розгляд президента, це питання є абсолютно відкритим. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент у залежності від подальшої поведінки Ірану", - заявив Кулеба.

При цьому він знову наголосив, що Україна не атакувала іранські військові заводи.

"Я не знаю, хто бив по об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Ми Ірану нічого злого історично не зробили", - підкреслив міністр.