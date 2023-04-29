Медведєв закликав розірвати дипломатичні відносини РФ з Польщею
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав розірвати дипломатичні відносини Росії з Польщею
Про це Медведєв написав у twitter.
Таким чином експрезидент Росії відреагував на конфіскацію коштів з рахунків посольства у Польщі та виселення школи при диппредставництві РФ з будівлі у Варшаві.
"Я не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Ця держава для нас не повинна існувати, поки при владі немає нікого, крім русофобів, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати як смердючих щурів", - написав Медведєв.
- 28 квітня прокуратура Польщі конфіскувала кошти з рахунків посольства Росії.
- 29 квітня представники мерії Варшави разом із поліцією прибули до школи при посольстві РФ і заблокували вхід до неї.
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