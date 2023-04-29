Медведєв закликав розірвати дипломатичні відносини РФ з Польщею

Про це Медведєв написав у twitter.

Таким чином експрезидент Росії відреагував на конфіскацію коштів з рахунків посольства у Польщі та виселення школи при диппредставництві РФ з будівлі у Варшаві.

"Я не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Ця держава для нас не повинна існувати, поки при владі немає нікого, крім русофобів, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати як смердючих щурів", - написав Медведєв.