Держдума РФ схвалила поправку про електронні повістки

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на засідання держдуми РФ.

Для тих, хто не з'явився до військкомату, запровадять обмеження, в тому числі заборону на виїзд за кордон – вона діятиме з дня, коли повістка вважатиметься врученою.

Зараз за неявку на порядку денному можна отримати лише штраф від 500 до 3000 рублів.

У єдиному реєстрі будуть дані військовозобов'язаних про реєстрацію за місцем проживання та місцем перебування, інформація про роботодавця, про нерухомість та транспортні засоби тощо.