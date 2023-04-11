Держдума РФ схвалила поправку про електронні повістки
Держдума Росії схвалила поправку про реєстр військового обліку. Зміни передбачають можливість вручення не тільки паперових повісток під розпис, а й електронних
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на засідання держдуми РФ.
Для тих, хто не з'явився до військкомату, запровадять обмеження, в тому числі заборону на виїзд за кордон – вона діятиме з дня, коли повістка вважатиметься врученою.
Зараз за неявку на порядку денному можна отримати лише штраф від 500 до 3000 рублів.
У єдиному реєстрі будуть дані військовозобов'язаних про реєстрацію за місцем проживання та місцем перебування, інформація про роботодавця, про нерухомість та транспортні засоби тощо.
- Раніше повідомлялося, що російська соцмережа ВКонтакте блокує рекламу способів виїзду з РФ.
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