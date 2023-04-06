Російська соцмережа ВКонтакте блокує рекламу способів виїзду з РФ
Підконтрольна Кремлю соцмережа ВКонтакте блокує інформацію, пов'язану з можливостями для росіян виїхати за кордон
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У службі підтримки соцмережі заявили, що на майданчику "неприпустима реклама щодо отримання посвідки на проживання або громадянства" іншої країни, а також послуг, прямо чи опосередковано пов'язаних з переїздом з Росії.
Соцмережею керує син першого заступника голови адміністрації президента Володимир Кирієнко. Заборона на рекламу послуг щодо еміграції з'явилася в соцмережі на тлі мобілізації в РФ.
- У жовтні 2022 року стало відомо, що з початку російської мобілізації з РФ виїхали близько 700 тис. осіб - як ті, хто поїхав із туристичною метою, так і ті, хто втік від мобілізації.
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