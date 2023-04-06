Про це повідомляють російські ЗМІ.

У службі підтримки соцмережі заявили, що на майданчику "неприпустима реклама щодо отримання посвідки на проживання або громадянства" іншої країни, а також послуг, прямо чи опосередковано пов'язаних з переїздом з Росії.

Соцмережею керує син першого заступника голови адміністрації президента Володимир Кирієнко. Заборона на рекламу послуг щодо еміграції з'явилася в соцмережі на тлі мобілізації в РФ.