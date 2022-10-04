Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб, - Forbes

Про це Forbes розповіли джерела в адміністрації президента РФ.

При цьому він підкреслив, що підрахувати, яку кількість тих, хто виїхав, залишають країну з туристичними цілями, зараз не є можливим.

При цьому інший співрозмовник, знайомий із кремлівськими оцінками, розповів, що з початку мобілізації з Росії поїхало майже 1 млн осіб.

Досі в ЗМІ з'являлися розрізнені оцінки числа тих, хто виїхав, які озвучували різні країни, що приймають. Так, 4 жовтня глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що з 21 вересня до країни в'їхали 200 тисяч громадян Росії, виїхали з країни за цей період 147 тисяч росіян.

МВС Грузії повідомляло, що за тиждень до країни приїхало 53 000 росіян, а щодня кордон переходять 10 000 осіб, що на 40-45% більше, ніж до 21 вересня.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні

22 вересня стало відомо, що у закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей

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