У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію в РФ до 1 млн людей, - ЗМІ
У закритому пункті указу президента Росії Володимира Путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона людей
Про це виданню "Новая газета. Европа" повідомив анонімний співрозмовник.
Згідно зі словами співрозмовника видання, указ хотіли повністю позначити грифом "для службового використання". За це виступали представники міністерства оборони РФ. Пізніше, за інформацією джерела, ухвалили рішення приховати лише сьомий пункт. Саме в ньому йшлося про кількість людей, яких необхідно мобілізувати.
"Цифру кілька разів виправляли й зрештою зупинилися на мільйоні", - зазначає співрозмовник.
Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяви про призов 1 млн людей під час часткової мобілізації брехнею.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Згодом указ з'явився на сайті Кремля.
- Пізніше стало відомо що один із пунктів наказу про мобілізацію засекречений.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.77
Купівля 40.77Продаж 41.81
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе