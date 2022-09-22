Про це виданню "Новая газета. Европа" повідомив анонімний співрозмовник.

Згідно зі словами співрозмовника видання, указ хотіли повністю позначити грифом "для службового використання". За це виступали представники міністерства оборони РФ. Пізніше, за інформацією джерела, ухвалили рішення приховати лише сьомий пункт. Саме в ньому йшлося про кількість людей, яких необхідно мобілізувати.

"Цифру кілька разів виправляли й зрештою зупинилися на мільйоні", - зазначає співрозмовник.

Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяви про призов 1 млн людей під час часткової мобілізації брехнею.

21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Згодом указ з'явився на сайті Кремля.

Пізніше стало відомо що один із пунктів наказу про мобілізацію засекречений.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb