На це звернуло увагу видання "Адвокатська вулиця", інформує "Медуза".

У законопроєкт йдеться про дії, скоєні на територіях самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей до 30 вересня 2022 року, тобто дати формальної анексії Кремлем українських територій.

Але ця дата вказана лише в одній частині статті, тож за буквального прочитання законопроєкт не встановлює тимчасових кордонів для відмови від кримінального переслідування, зазначає видання.

У наступній частині законопроєкт містить таку норму:

"Не є злочинним та караним діянням, відповідальність за вчинення якого встановлено нормативними правовими актами України, якщо воно містить ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом РФ, але було спрямоване на захист інтересів РФ, "ДНР", "ЛНР" чи охоронюваних законом інтересів громадян чи організацій РФ, "ДНР", "ЛНР", населення та організацій Запорізької області, Херсонської області".

Адвокат Михайло Беньяш назвав цю норму "абсолютно моторошною": "Виходить, суддя зможе звільнити людину від кримінальної відповідальності за абсолютно будь-який злочин. Просто тому, що вважатиме дію спрямованим "на захист інтересів Російської Федерації".

Пояснень того, що саме означає "на користь РФ", у законопроєкт немає.

Нагадаємо, МЗС Нідерландів заявило про готовність до створення трибуналу для Росії в Гаазі.

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