МЗС Нідерландів заявило про готовність до створення трибуналу для Росії в Гаазі

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зможе взяти на себе цю справу, тому необхідно створити окрему структуру. Він додав, що Нідерланди разом з країнами ЄС шукатимуть міжнародну підтримку і фінансування для цього.

Проте прокурор МКС Карім Хан минулого тижня попередив про можливість фрагментації та заявив, що його суд насправді найкраще підходить для судових процесів, пов'язаних із злочинами агресії, оскільки держави-члени можуть усунути "прогалини, які, як стверджується, існують".

Нагадаємо, напередодні Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ.

Станом на 22 листопада Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.

Генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb