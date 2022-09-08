Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Знищені автівки, сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура. Пан Блінкен мав змогу особисто побачити наслідки воєнної агресії Росії проти України. Дякую пану Блінкену за особистий візит, адже жодна світлина не передасть жахи війни, які скоїли росіяни на території нашої Київщини", - написав Кулеба.

Також він подякував США за щоденну підтримку України.

"Вдячний США за підтримку України, що надається щодня", - додав Кулеба.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, сьогоднішній візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до України вкотре демонструє лідерські позиції США у підтримці України та боротьби за свободу

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