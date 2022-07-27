Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Дотримання правил кібергігієни, обачливе використання смартфонів – усе це особливо важливо для військових, адже йдеться не тільки про безпеку особистих даних, а часто і про збереження життя", - наголошують у Держспецзв'язку.

Щоб убезпечитись потрібно вимикати телефон повністю або налаштовувати "режим польоту", коли перебуваєте у безпосередній близькості до позицій ворога. Використовувати гаджети лише за нагальної потреби.

Військовим радять не обговорювати робочі питання по мобільному навіть із близькими. Не розповідати інформацію про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо.

Із однієї точки краще не користуватися зв’язком одночасно кільком особам. Військовим безпечніше телефонувати по черзі, з певними часовими проміжками.

"Не зберігайте на телефоні фото, відео, документів та будь-якої іншої інформації, яка може бути використана у випадку втрати гаджету і потрапляння його до рук ворога. Використовуйте VPN. Не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які «роздають» інтернет. Не "роздавайте" інтернету зі свого смартфону. Налаштуйте мобільні пристрої, зокрема і месенджери, так, щоб приймати дзвінки та повідомлення лише від осіб, які є у списку контактів. Окрім телефону, обережно використовуйте інші гаджети, які працюють через Bluetooth чи Wi-Fi. Наприклад, смарт-годинники або фітнес-трекери.", - такі поради теж дають у Держспецзв'язку.

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