Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли
Українцям масово розсилають на електронну пошту шкідливу програму разом з листом на тему "Нова програма для запису в журнал" нібито від Міносвіти
Про це повідомило Держспецзв’язку у Телеграм з посиланням на інформацію урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Програмою, яка викрадає паролі та файли, надходить разом з листом на електронну пошту з темою "Нова програма для запису в журнал".
"Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів", – йдеться у повідомленні.
Якщо користувач відкриває архів та запускає EXE-файлу, комп'ютер уражає шкідлива програма, яку фахівці класифікють як MarsStealer.
"Це - шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", – пояснило відомство.
У разі виявлення такого повідомлення Держспецзв’язку радить не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту [email protected]
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