Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли

Про це повідомило Держспецзв’язку у Телеграм з посиланням на інформацію урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.



Програмою, яка викрадає паролі та файли, надходить разом з листом на електронну пошту з темою "Нова програма для запису в журнал".



"Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів", – йдеться у повідомленні.



Якщо користувач відкриває архів та запускає EXE-файлу, комп'ютер уражає шкідлива програма, яку фахівці класифікють як MarsStealer.



"Це - шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану", – пояснило відомство.



У разі виявлення такого повідомлення Держспецзв’язку радить не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту [email protected]

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