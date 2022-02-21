Держспецзв'язку попередило про можливі кібератаки на ресурси з доменом .ua 22 лютого

Про це повідомляють Держспецзв'язку та CERT-UA.



На сайті Raidforums оприлюднили повідомлення з погрозою вчинити кібератаку на ресурси з доменом .ua 22 лютого. Згодом інформацію видалили.



У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.



"Держспецзв’язок звертається до всіх: у випадках будь-яких кіберінцидентів, кібератак або виявлених дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb