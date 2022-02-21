Держспецзв'язку попередило про можливі кібератаки на ресурси з доменом .ua 22 лютого
22 лютого є ймовірність хакерських атак на ресурси з доменом .ua, передає Держспецзв'язку
Про це повідомляють Держспецзв'язку та CERT-UA.
На сайті Raidforums оприлюднили повідомлення з погрозою вчинити кібератаку на ресурси з доменом .ua 22 лютого. Згодом інформацію видалили.
У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.
"Держспецзв’язок звертається до всіх: у випадках будь-яких кіберінцидентів, кібератак або виявлених дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - наголосили у відомстві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.72
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе