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Держспецзв'язку попередило про можливі кібератаки на ресурси з доменом .ua 22 лютого

21 лютого, 2022 понедiлок
14:18
Суспільство хакер

22 лютого є ймовірність хакерських атак на ресурси з доменом .ua, передає Держспецзв'язку

Про це повідомляють Держспецзв'язку та CERT-UA.

На сайті Raidforums оприлюднили повідомлення з погрозою вчинити кібератаку на ресурси з доменом .ua 22 лютого. Згодом інформацію видалили.

У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.

"Держспецзв’язок звертається до всіх: у випадках будь-яких кіберінцидентів, кібератак або виявлених дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - наголосили у відомстві.

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кібератака
Держспецзв'язку
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