У Приват24 стався збій, також не працюють сайти Міноборони та ЗСУ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



"Протягом останніх годин ПриватБанк перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою застосунку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції", - йдеться у повідомленні.



Водночас у банку запевняють, що загрози для коштів вкладників немає. Збої є лише в застосунку, а решта фінансових операцій проходять у нормальному режимі.







Також відомо, що користувачі Ощадбанку повідомляють про певні проблеми: не працюють банкомати, термінали самообслуговування, є проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку Ощад 24/7.



Крім того, поки недоступні сайти Міноборони та ЗСУ.



Як повідомила пресслужба Міноборони в





Також відомо, що користувачі Ощадбанку повідомляють про певні проблеми: не працюють банкомати, термінали самообслуговування, є проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку Ощад 24/7.Крім того, поки недоступні сайти Міноборони та ЗСУ.Як повідомила пресслужба Міноборони в коментарі УНІАН, на сайті ведуться технічні роботи.