У Приват24 стався збій, також не працюють сайти Міноборони та ЗСУ
У вівторок, 15 лютого, у роботі Приват24 стався збій, через який користувачі не можуть увійти в особисті кабінети інтернет-банку, також недоступні сайти Міністерства оборони України та Збройних сил України
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Протягом останніх годин ПриватБанк перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою застосунку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції", - йдеться у повідомленні.
Водночас у банку запевняють, що загрози для коштів вкладників немає. Збої є лише в застосунку, а решта фінансових операцій проходять у нормальному режимі.
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