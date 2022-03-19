Держспецзв'язку заблокувала фейковий збір коштів під виглядом Мінцифри

Про це повідомила Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України у Telegramm.



"Фахівці Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України заблокували фейковий домен для збору коштів під виглядом сторінки Міністерства цифрової трансформації", – йдеться у повідомленні.



Українцям Держспецзв'язку радить звертати особливу увагу на домени держорганів. Так, єдиним доменом першого рівня є gov.ua – на ньому базуються державні сайти. Про інші підрозділи слід повідомляти до урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA (https://cert.gov.ua/contact-us).



Офіційні пожертви на ЗСУ можна зробити у застосунку Дія. Гроші підуть на підтримку армії через фонд "Повернись живим", заувжили у відомстві.



Нагадаємо, окупанти створили фейковий сайт "Повернись живим".