Держспецзв'язку заблокувала фейковий збір коштів під виглядом Мінцифри
Зловмисники намагалися збирати криптоактиви на армію
Про це повідомила Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України у Telegramm.
"Фахівці Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України заблокували фейковий домен для збору коштів під виглядом сторінки Міністерства цифрової трансформації", – йдеться у повідомленні.
Українцям Держспецзв'язку радить звертати особливу увагу на домени держорганів. Так, єдиним доменом першого рівня є gov.ua – на ньому базуються державні сайти. Про інші підрозділи слід повідомляти до урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA (https://cert.gov.ua/contact-us).
Офіційні пожертви на ЗСУ можна зробити у застосунку Дія. Гроші підуть на підтримку армії через фонд "Повернись живим", заувжили у відомстві.
Нагадаємо, окупанти створили фейковий сайт "Повернись живим".
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