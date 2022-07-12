Держспецзв’язку зафіксувало 1,35 тис. кібератак в Україні за перше півріччя 2022 року
Російські злочинці найчастіше вражали органи влади, сектор безпеки та оборони, енергетичний, фінансовий, комерційний сектори
Про це повідомило Держспецзв’язку в телеграм.
"Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. У першому півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак", – йдеться у повідомленні.
Російські кіберзлочинці найбільше атакували державні та місцеві органи влади, сектор безпеки та оборони, енергетичний, фінансовий, комерційний сектори, а також телеком і транспорт, зазначає відомство.
Аналітики Держспецзв’язку відзначають, що найпоширеніші типи кібератак – шкідливий програмний код, втручання або спроби втручання, порушення вразливостей інформації та інші.
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