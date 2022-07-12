Про це повідомило Держспецзв’язку в телеграм.

"Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. У першому півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак", – йдеться у повідомленні.

Російські кіберзлочинці найбільше атакували державні та місцеві органи влади, сектор безпеки та оборони, енергетичний, фінансовий, комерційний сектори, а також телеком і транспорт, зазначає відомство.

Аналітики Держспецзв’язку відзначають, що найпоширеніші типи кібератак – шкідливий програмний код, втручання або спроби втручання, порушення вразливостей інформації та інші.

Нагадаємо, Латвія зазнала надпотужної за власну історію кібератаки російських хакерів.

Кіберзлочинці розсилають електронні листи з темою щодо вакансій в спеціалізованій прокуратурі, оборонній та військовій сфері, але вкладення у цих мейлах можуть вразити гаджет

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