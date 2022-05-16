Про це на у Facebook повідомив Юрій Бірюков.

"Ось уже півтора місяця десантники просять "крила". Дуже просять. Без особливої надії. Комплекси надспецифічні, комплекси наддорогі", – написав волонтер.

Юрій Бірюков пояснив унікальність таких апаратів. "H10 Poseidon Mk II. Дальність роботи до 150 кілометрів. Висота роботи до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності. Розвідка та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Всі ці спалені переправи та роздовбані колони, знищені склади та штаби".

"Розумієте, тут немає інших опцій чи альтернатив. Тут дуже простий варіант – хто кого. Вони думали, що вони задавлять нас своїми "нафтовими доларами" та масою. От тільки народ України, ВАС – окупанти не враховували. І це їхня найголовніша помилка! Нам потрібно зібрати 10 000 000 гривень. Такий безпілотник окупається за перший виліт. Такий безпілотник наближає день нашої перемоги з кожним вильотом. І десантно-штурмовим військам ПОТРІБНА ваша допомога – потрібні очі над ворогом", – наголосив Юрій Бірюков.

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