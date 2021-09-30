"Десна" оголосила про трансфер ексфутболіста "Байєра"
Український півзахисник Владлен Юрченко став гравцем чернігівської "Десни"
Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".
Юрченко підписав з "Десною" контракт до літа 2022 року. Фінансові умови угоди не повідомляються. Півзахисник дістався клубу безкоштовно.
27-річний Владлен Юрченко виступав за "Зорю" з липня 2019-го. Покинув клуб цього літа. Загалом, провів за луганський клуб 68 матчів, забив 16 голів і зробив 10 асистів.
Трансферна вартість Юрченка складає 2,5 млн євро. Він неодноразово викликався у збірну України, але так і не дебютував у ній.
Юрченко також відомий своїми виступами за леверкузенський "Байєр" у Бундеслізі та Лізі чемпіонів. Є вихованцем "Шахтаря".
- Наприкінці червня український півзахисник Владлен Юрченко покинув луганську "Зорю".
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