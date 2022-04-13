Десятки понівечених машин: У Бучі з’явилося кладовище розстріляних автівок
У Бучі після звільнення від окупантів виявили дуже багато розстріляних та спалених росіянами автомобілів, які почали звозити на "кладовище" для металобрухту
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
"Десятки розстріляних та спалених російською ордою автомобілів також є свідками окупації міста. Рашисти розстрілювали машини цивільних, коли ті намагалися евакуюватися У машинах досі є речі загиблих власників, а на деяких авто прикріплені таблички із надписом "Діти". Тоді, ще не знаючи про справжню нелюдську сутність загарбників, жителі сподівалися, що окупанти не стрілятимуть по автомобілях з дітьми... ", - йдеться у повідомленні.
- Зазначимо, що розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля досі триває, як повідомляють у КМДА, повертатися туди зарано
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе