Десятки понівечених машин: У Бучі з’явилося кладовище розстріляних автівок

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

"Десятки розстріляних та спалених російською ордою автомобілів також є свідками окупації міста. Рашисти розстрілювали машини цивільних, коли ті намагалися евакуюватися У машинах досі є речі загиблих власників, а на деяких авто прикріплені таблички із надписом "Діти". Тоді, ще не знаючи про справжню нелюдську сутність загарбників, жителі сподівалися, що окупанти не стрілятимуть по автомобілях з дітьми... ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля досі триває, як повідомляють у КМДА, повертатися туди зарано

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