Розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано, - КМДА

Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він повідомив, що після завершення роботи працівників ДСНС та поліції в Бородянці, Бучі, Гостомелі та Ірпені почнуться більш активні відновлювальні роботи.



"Наразі тимчасовий Романівський міст є чи не єдиним з'єднанням через річку Ірпінь. Він дає можливість швидкого доступу до Бучі, Ірпеня та Гостомеля, адже єдина дорога через Дмитрівку сьогодні перевантажена", - пояснив перший заступник голови КМДА.

"Поки що не завершені роботи з розмінування та розчищення цих трьох населених пунктів, поки туди не рекомендовано повертатися", - додав Поворозник.



