Розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано, - КМДА
На території Київської області, де тривали активні бої з росіянами, триває робота працівників ДСНС та поліції
Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він повідомив, що після завершення роботи працівників ДСНС та поліції в Бородянці, Бучі, Гостомелі та Ірпені почнуться більш активні відновлювальні роботи.
"Наразі тимчасовий Романівський міст є чи не єдиним з'єднанням через річку Ірпінь. Він дає можливість швидкого доступу до Бучі, Ірпеня та Гостомеля, адже єдина дорога через Дмитрівку сьогодні перевантажена", - пояснив перший заступник голови КМДА.
"Поки що не завершені роботи з розмінування та розчищення цих трьох населених пунктів, поки туди не рекомендовано повертатися", - додав Поворозник.
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