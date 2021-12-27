Деяких місцевих депутатів "Слуги народу" відкличуть на початку 2022 року

Про це Олена Шуляк повідомила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.



За словами голови партії, вона не виключає, що на початку 2022 року щодо деяких місцевих депутатів може бути прийнято рішення про відкликання за процедурою імперативного мандату.



"Наступного року обов’язково будемо застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогодні всі обласні організації готують відповідні списки. Такі рішення розглядатиме національна рада громад. Добре, що такий механізм на законодавчому рівні можна застосовувати, щоб відкликати місцевих депутатів, але водночас шкода, що він не поширюється на народних", - заявила Шуляк.



Однак вона не уточнила, до якої кількості депутатів на місцях може бути застосовано імперативний мандат.



За словами Шуляк, для підготовки списків депутатів обласні організації отримали дедлайн до кінця цього року.



Довідка: Імперативний мандат - це правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними. При цьому законодавчо закріплена можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців.



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