Про це пише Variety.

Зазначається, що це найбільші овації Каннського кінофестивалю за останній час. Фільм тривав 3 години 26 хвилин, проте навіть попри таку велику тривалість - стрічка довша за "Титанік" - акторів та режисера очікували 9-хвилинні овації.

Видання додає, що овації могли б тривати ще довше, якби режисера Мартіна Скорсезе не покликали виступити перед переповненим кінотеатром.

Довідково. "Вбивці місячної квітки" - трилер Скорсезе, знятий по однойменному документальному роману журналіста Девіда Ґренна. Фільм розповідає про індіанське поселення Осейдж, де у 1920-их роках було відкрито родовище нафти та раптово розпочалися серійні вбивства.

Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Гладстон.