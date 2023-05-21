Ді Капріо та Лілі Гладстон у Каннах зустріли 9-хвилинними оваціями за роль у фільмі "Вбивці місячної квітки"
У суботу ввечері відбулася прем'єра фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки" на Каннському кінофестивалі, за ролі у якому Леонардо ді Капріо та Лілі Гладстон зустріли 9-хвилинними оваціями
Про це пише Variety.
Зазначається, що це найбільші овації Каннського кінофестивалю за останній час. Фільм тривав 3 години 26 хвилин, проте навіть попри таку велику тривалість - стрічка довша за "Титанік" - акторів та режисера очікували 9-хвилинні овації.
Видання додає, що овації могли б тривати ще довше, якби режисера Мартіна Скорсезе не покликали виступити перед переповненим кінотеатром.
Довідково. "Вбивці місячної квітки" - трилер Скорсезе, знятий по однойменному документальному роману журналіста Девіда Ґренна. Фільм розповідає про індіанське поселення Осейдж, де у 1920-их роках було відкрито родовище нафти та раптово розпочалися серійні вбивства.
Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Гладстон.
- Трейлер "Вбивць місячної квітки" вийшов 18 травня, сам фільм вийде у прокат 6 жовтня.
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