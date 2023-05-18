Вийшов трейлер фільму "Вбивці місячної квітки" з Леонардо ді Капріо та Робертом де Ніро в головних ролях
Вийшов трейлер нової стрічки режисера Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки" з Леонардо ді Капріо та Робертом де Ніро в головних ролях - сам фільм вийде у прокат 6 жовтня
Трейлер опублікувала Apple TV.
"Вбивці місячної квітки" - трилер Скорсезе, знятий по однойменному документальному роману журналіста Девіда Ґренна.
Події "Вбивць місячної квітки" розгортаються у 1920-их роках в індіанському поселенні Осейдж, у штаті Оклахома. Там було відкрито родовище нафти, завдяки якому місцеві жителі масово розбагатіли, але у поселенні раптово розпочалися серійні вбивства. Уряд доправляє в Осейдж ФБР, які мають розкрити таємницю несподіваних смертей.
Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Гладстон.
- Marvel Studios повідомила, що другий сезон серіалу "Локі" вийде на стримінговій платформі Disney+ вже 6 жовтня цього року.
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