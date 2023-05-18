Трейлер опублікувала Apple TV.

"Вбивці місячної квітки" - трилер Скорсезе, знятий по однойменному документальному роману журналіста Девіда Ґренна.

Події "Вбивць місячної квітки" розгортаються у 1920-их роках в індіанському поселенні Осейдж, у штаті Оклахома. Там було відкрито родовище нафти, завдяки якому місцеві жителі масово розбагатіли, але у поселенні раптово розпочалися серійні вбивства. Уряд доправляє в Осейдж ФБР, які мають розкрити таємницю несподіваних смертей.

Головні ролі у фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Гладстон.