Другий сезон серіалу "Локі" від Marvel вийде вже цієї осені
Marvel Studios повідомила, що другий сезон серіалу "Локі" вийде на стримінговій платформі Disney+ вже 6 жовтня цього року
Про це йдеться у twitter компанії.
Серіал, який продовжить історію одного з антагоністів франшизи "Месники", бога обману Локі, матиме 6 епізодів, які виходитимуть щотижня.
Окрім того, Marvel Studios анонсувала вихід спін-оффу серіалу "Соколине око" - він матиме назву "Ехо" і вийде 29 листопада 2023 року.
- Американський телеканал НВО може зняти серіал за всесвітом "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг. Кожен сезон відповідатиме окремій із семи книжок.
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