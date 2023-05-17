Другий сезон серіалу "Локі" від Marvel вийде вже цієї осені

Про це йдеться у twitter компанії.

Серіал, який продовжить історію одного з антагоністів франшизи "Месники", бога обману Локі, матиме 6 епізодів, які виходитимуть щотижня.

Окрім того, Marvel Studios анонсувала вихід спін-оффу серіалу "Соколине око" - він матиме назву "Ехо" і вийде 29 листопада 2023 року.

Marvel Studios????@DisneyPlus



A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023