Дії росіян на Київщині дуже ймовірно є воєнними злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права, - ООН

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Повідомлення, що надходять з цього та інших районів, порушують серйозні та тривожні питання про ймовірні воєнні злочини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", - сказала вона журналістам у понеділок.

Бачелет закликала ексгумувати та ідентифікувати всі тіла, аби встановити точні причини смерті. За її словами, необхідно також докласти всіх зусиль для збереження доказів.

"Життєво важливо докласти всіх зусиль для проведення незалежного та ефективного розслідування того, що сталося у Бучі, для встановлення істини, забезпечення справедливості та відповідальності, а також відшкодування збитків та правового захисту жертв та їхніх сімей", - сказала вона.

Своєю чергою гуманітарний координатор ООН в Україні Оснат Лубрані вказала на факти жахливого насильства щодо цивільного населення в інших містах, зокрема в Ірпені й Гостомелі.

За її словами, дуже важливо, щоб усі повідомлення про насильство проти цивільного населення були незалежним чином перевірені, а Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні негайно відвідала ці місця.

Незалежне розслідування має вирішальне значення для визначення масштабів цих злочинів та забезпечення притягнення винних до відповідальності, додала гуманітарний координатор ООН в Україні.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити й повідомляти про напади на школи, лікарні, медичних працівників та інші об'єкти цивільної інфраструктури, про застосування важкої зброї у житлових районах та про відмову в гуманітарному доступі", - підсумувала Лубрані.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі.

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