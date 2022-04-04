Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі
Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині
Про це повідомила постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд."На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість", - написала Вудворд.
У дописі дипломатка розмістила відео з Бучі, зазначивши, що у репортажах з цього міста люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.
"Понад 800 тіл залишили на вулиці або скинули у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей", - наголосила Вудворд.
- Нагадаємо, Німеччина висилає 40 дипломатів через різанину в Бучі.
- Адвокат Ігор Чудовський розповів про процедуру документування воєнних злочинів РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе