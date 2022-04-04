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Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі

4 квітня, 2022 понедiлок
21:14
війна з Росією Рада Безпеки ООН

Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині

Про це повідомила постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.

"На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість", - написала Вудворд.

У дописі дипломатка розмістила відео з Бучі, зазначивши, що у репортажах з цього міста люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.

"Понад 800 тіл залишили на вулиці або скинули у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей", - наголосила Вудворд.

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Рада безпеки ООН
Буча
різанина
Велика Британiя
воєнні злочини Росії
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