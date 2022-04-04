Про це повідомила постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.

"На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість", - написала Вудворд.

У дописі дипломатка розмістила відео з Бучі, зазначивши, що у репортажах з цього міста люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.

"Понад 800 тіл залишили на вулиці або скинули у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей", - наголосила Вудворд.

Нагадаємо, Німеччина висилає 40 дипломатів через різанину в Бучі.

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