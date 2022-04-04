Як фіксувати й куди повідомляти про злочини рашистів в Україні: адвокат про процедуру документування воєнних злочинів РФ
Ігор Чудовський зазначив, що необхідні три основні кроки, аби зафіксувати воєнні злочини РФ в Україні
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Чудовський зазначив, що передовсім потрібно написати заявку в правоохоронні органи. "Вільна форма допису людини, яка має право отримати статус потерпілого, пише до Нацполіції. Ця заява відповідає на три основних питання: "де? коли? хто?" скоїли злочин", – сказав адвокат.
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За словами експерта, далі необхідно зібрати інформацію про свідків, хто бачив чи чув щось про подію, яку ви описуєте: "Цю інформацію потрібно занотувати наступним чином: ПІБ свідка, місце проживання. Наступну інформацію правоохоронці будуть документувати в протоколах допитів", – додав він.
Також Чудовський зазначив, що наступний крок – це фото та відеозйомка, тобто документування місця подій. Також важливий висновок судово-медичної експертизи, від чого загинула людина.
"Якщо тіло настільки понівечене, що неможливо встановити особу, тоді повинні працювати фахівці-генетики", – сказав адвокат.
Він підсумував: "Основний орган, який сьогодні працює над документуванням злочинів рф – це Нацполіція, СБУ та правоохоронні органи, а також прокуратура".
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