У будь-якій армії цивілізованого світу є смертна кара за мародерство, – військовий експерт про дії окупантів в Україні

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Жданов додав, передовсім смертну кару застосовують для своїх військ, щоб утримати їх від скоєння злочинів.



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"Пригадайте збройні конфлікти, де брали участь країни - члени НАТО. Ми не чули, щоб, наприклад, американські солдати мародерствували та грабували місцеве населення. Там була жорстка дисципліна, солдати виконували свою військову роботу", – сказав військовий експерт.



Також Жданов зауважив щодо мародерства окупантами в Україні: "Я думаю, це така ментальність росіян. Вони хочуть жити чужим коштом, або зробити так, щоб інші не жили краще за них".

Додамо, у мережу злили 3-годинне відео з камери служби доставки, на якому російські мародери відправляють з Білорусі награбоване в Україні майно.

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