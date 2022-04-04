У будь-якій армії цивілізованого світу є смертна кара за мародерство, – військовий експерт про дії окупантів в Україні
Олег Жданов наголосив, що всі акти мародерства росіянами-окупантами необхідно передавати для міжнародних судів
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Жданов додав, передовсім смертну кару застосовують для своїх військ, щоб утримати їх від скоєння злочинів.
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"Пригадайте збройні конфлікти, де брали участь країни - члени НАТО. Ми не чули, щоб, наприклад, американські солдати мародерствували та грабували місцеве населення. Там була жорстка дисципліна, солдати виконували свою військову роботу", – сказав військовий експерт.
Також Жданов зауважив щодо мародерства окупантами в Україні: "Я думаю, це така ментальність росіян. Вони хочуть жити чужим коштом, або зробити так, щоб інші не жили краще за них".
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