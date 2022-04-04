На Луганщині гостро потребують лікарів-добровольців для цивільних лікарень, ситуація критична, – волонтерка Корчинська

Про це вона повідомила в етері Espreso TV.



Волонтерка зазначила: "Звертаюся від імені керівників Лисичанської, Сєверодонецької та Бахмутівської лікарень, що на Донеччині. На жаль, дуже багато лікарів поїхало, проте лікарні переповнені хворими. Не вистачає лікарів-терапевтів, кардіологів, невропатологів, анестезіологів і вже не вистачає хірургів".



Корчинська закликала охочих лікарів звертатись до координатора Романа, з яким можна сконтактувати за номером +380 50 475 54 45.

"Мова йде про те, аби на деяких час допомогти цим лікарням з прийняттям цивільного населення, в тому числі порятунку дітей", – додала вона.

У Сєвєродонецьку окупанти влучили в одну й ту ж багатоповерхівку, також обстріляли Рубіжне й Лисичанськ.

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