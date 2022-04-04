На Луганщині гостро потребують лікарів-добровольців для цивільних лікарень, ситуація критична, – волонтерка Корчинська
Оксана Корчинська зауважила, що багато лікарів поїхали, проте медичні заклади переповнені хворими
Про це вона повідомила в етері Espreso TV.
Волонтерка зазначила: "Звертаюся від імені керівників Лисичанської, Сєверодонецької та Бахмутівської лікарень, що на Донеччині. На жаль, дуже багато лікарів поїхало, проте лікарні переповнені хворими. Не вистачає лікарів-терапевтів, кардіологів, невропатологів, анестезіологів і вже не вистачає хірургів".
Корчинська закликала охочих лікарів звертатись до координатора Романа, з яким можна сконтактувати за номером +380 50 475 54 45.
"Мова йде про те, аби на деяких час допомогти цим лікарням з прийняттям цивільного населення, в тому числі порятунку дітей", – додала вона.
- У Сєвєродонецьку окупанти влучили в одну й ту ж багатоповерхівку, також обстріляли Рубіжне й Лисичанськ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе