У Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в одну й ту ж багатоповерхівку, також обстріляли Рубіжне й Лисичанськ, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Росіяни зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної та готуються наступати на Сєвєродонецьк.



"Втім, плани рашистів нездійсненні. Рубіжне та Попасна під українським прапором. Росіяни вже як місяць намагаються прорватися у цих містах, але тільки несуть втрати. Наші захисники не дають ворогу просунутися", - зауважив Сергій Гайдай.



Українські військові тримають позиції та за 2 квітня відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.



"ЗСУ щоденно дають по зубах оркам, тож невдахам більше подобається "боротися" з неозброєним цивільним населенням. Рашисти без зупину гатять по житловим кварталам наших міст. Сєвєродонецька багатоповерхівка втретє за тиждень постраждала від "прильоту". Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт там розташований", - наголосив очільник ОВА.



Упродовж останнього тижня росіяни тричі обстрілювали цей квартал і тричі влучали в багатоповерхівку, де жили мирні мешканці. Щоразу рятувальники гасили пожежу та рятували тих, хто там залишився, оскільки власного дому ці люди практично не мають.



"За минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному - п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську - двох", - зазначив Сергій Гайдай.



Він додав, що евакуацію мешканців поки не скасовують, автобуси чекатимуть у зазначених місцях.

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